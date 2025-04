Dayitalianews.com - A Maenza, “Interno Notte”: un’immersione nella bellezza errante dell’arte e della parola

Un’atmosfera sospesa tra poesia e memoria, teatro e visione: è quanto promette “”, la rassegna culturale organizzata dall’Associazione Turan che Domenica 6 aprile 2025, presso la suggestiva ResidenzaFonte in via Acqua i Fichi 1 a, trasformerà la sera in un’esperienza artistica totale.Ritratti d’altri tempi: il fascino del circo nelle parole di SangiorgiAlle ore 18.00, il sipario si aprirà con “Ritratti Circensi”, una raffinata combinazione di mostra d’arte e reading poetico curata da Silvio Sangiorgi. Attraverso versi e illustrazioni, il pubblico sarà accompagnato in un viaggio emotivo tra le più nobili discipline del circo: dal funambolo al clown malinconico, dalla danzatrice d’aria al domatore di ombre. Un mondo sospeso, restituito con eleganza e nostalgia da un autore che, nel tratto e, coniuga memoria visiva e lirismo letterario.