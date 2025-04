LIVE Bellucci-Griekspoor 3-6 2-1 ATP Marrakech 2025 in DIRETTA | l’azzurro serve prima nel 2 set

DIRETTA LIVE15-15 Esce il rovescio di Bellucci.15-0 Si muove male verso sinistra l’olandese e il dritto anomalo non va a segno.2-2 A quindici Griekspoor.40-15 Non risponde sulla seconda e di rovescio Mattia.30-15 Incredibilmente sulla riga e all’incrocio il rovescio in cross di Griekspoor.15-15 Risposta incisiva di Bellucci e punto diretto!15-0 Servizio vincente.2-1 prima VINCENTE! Gran reazione, tre doppi falli che non affondano l’azzurro!A-40 MIRACOLO! Slice di Bellucci che si accorcia sempre di più man mano che avanza, passa si un soffio ed è vincente! NUMERO!40-40 Ace (6°)!!!40-A Doppio fallo (7°).Seconda40-40 Di fretta mette fuori il dritto Bellucci.40-30 Servizio e schiaffo al volo!30-30 prima vincente, a tre quarti. Risposta in chop di Griekspoor non impossibile. Oasport.it - LIVE Bellucci-Griekspoor 3-6, 2-1, ATP Marrakech 2025 in DIRETTA: l’azzurro serve prima nel 2° set Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Esce il rovescio di.15-0 Si muove male verso sinistra l’olandese e il dritto anomalo non va a segno.2-2 A quindici.40-15 Non risponde sulla seconda e di rovescio Mattia.30-15 Incredibilmente sulla riga e all’incrocio il rovescio in cross di.15-15 Risposta incisiva die punto diretto!15-0 Servizio vincente.2-1VINCENTE! Gran reazione, tre doppi falli che non affondano!A-40 MIRACOLO! Slice diche si accorcia sempre di più man mano che avanza, passa si un soffio ed è vincente! NUMERO!40-40 Ace (6°)!!!40-A Doppio fallo (7°).Seconda40-40 Di fretta mette fuori il dritto.40-30 Servizio e schiaffo al volo!30-30vincente, a tre quarti. Risposta in chop dinon impossibile.

