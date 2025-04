Vanityfair.it - Il tradimento e quella insana voglia di vendetta

Leggi su Vanityfair.it

La rubrica quindicinale di Valeria De Vellis, avvocatessa specializzata in diritto di famiglia, della persona e delle successioni, oggi parla del dolore post rottura. Gli psicologi insegnano che, più spesso, il rancore agito ci fa sprofondare ancora più in basso e non ci rende più forti e meno vulnerabil