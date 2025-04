Delmastro deve saltare in aria Meloni | lo Stato non si piega E FdI fa scudo al sottosegretario

sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, che – dopo le minacce ai suoi danni riportate in un articolo del Fatto Quotidiano di oggi – incassa subito la solidarietà di Fratelli d’Italia, il suo partito.«Quel bastardo di Delmastro deve saltare in aria», ha detto a un agente penitenziario del carcere di Sulmona un 35enne detenuto napoletano, affiliato al clan camorrista Ascione e con “fine pena 2027”. Frasi che, secondo il quotidiano, l’agente ha verbalizzato il 29 marzo scorso.Meloni: minacce che confermano che il governo è nella direzione giusta«La mia solidarietà al sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, oggetto di gravissime minacce da parte di un affiliato alla criminalità organizzata. Secoloditalia.it - “Delmastro deve saltare in aria”. Meloni: lo Stato non si piega. E FdI fa scudo al sottosegretario Leggi su Secoloditalia.it «Le minacce dei mafiosi dal carcere di Sulmona confermano una cosa: stiamo colpendo nel segno. Se ci attaccano, significa che la strada che abbiamo scelto è quella giusta». A dirlo, in un post su Facebook, è ilalla Giustizia Andrea, che – dopo le minacce ai suoi danni riportate in un articolo del Fatto Quotidiano di oggi – incassa subito la solidarietà di Fratelli d’Italia, il suo partito.«Quel bastardo diin», ha detto a un agente penitenziario del carcere di Sulmona un 35enne detenuto napoletano, affiliato al clan camorrista Ascione e con “fine pena 2027”. Frasi che, secondo il quotidiano, l’agente ha verbalizzato il 29 marzo scorso.: minacce che confermano che il governo è nella direzione giusta«La mia solidarietà alalla Giustizia, Andrea, oggetto di gravissime minacce da parte di un affiliato alla criminalità organizzata.

"Delmastro deve saltare in aria". Meloni: lo Stato non si piega. E FdI fa scudo al sottosegretario. Delmastro nel mirino dei boss mafiosi: "Deve saltare in aria". Carceri, Delmastro minacciato dai detenuti: "Deve saltare in aria". Carcere di Sulmona: “Un affiliato al clan Ascione mi ha detto: ‘Delmastro bastardo, deve saltare in aria’”. Andrea Delmastro, minacce di morte dal carcere di Sulmona: "Non ci fermano" | .it. Carceri. Donzelli (FdI): solidarietà a Meloni e Delmastro, Governo su strada giusta. Ne parlano su altre fonti

Delmastro nel mirino della camorra: la condanna di Ignazio La Russa e FdI - Minacce mafiose contro Delmastro dal carcere di Sulmona. Ignazio La Russa e Fratelli d'Italia replicano e condannano duramente. (msn.com)

Caso Cospito: Bonelli(Avs), Delmastro deve dimettersi subito - Con questa sentenza, come può Meloni mantenere Delmastro come viceministro? Deve dimettersi subito, per il rispetto e la dignità delle istituzioni perché DelMastro è incompatibile con ruolo di ... (msn.com)

Delmastro condannato a 8 mesi per rivelazione di segreto d’ufficio sul caso Cospito. "Non ... - Bonelli (Avs), Delmastro deve dimettersi subito "Il viceministro Delmastro, in seguito al mio esposto, è stato condannato a otto mesi per rivelazione di segreti d'ufficio e interdetto per un anno ... (msn.com)