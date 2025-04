Film su Pino Daniele Napoli torna agli anni ’80 per le riprese di “Je so’ pazzo” | tutte le location

Napoli si gira Je so' pazzo", il Film su Pino Daniele. Set in tanti luoghi iconici della città, da piazza del Plebiscito, a via Caracciolo, da via Andrea D'Isernia a Salita Tasso. Leggi su Fanpage.it si gira Je so' pazzo", ilsu. Set in tanti luoghi iconici della città, da piazza del Plebiscito, a via Caracciolo, da via Andrea D'Isernia a Salita Tasso.

Film su Pino Daniele, Napoli torna agli anni '80 per le riprese di "Je so' pazzo": tutte le location. 'Je so’ pazzo' il biopic su Pino Daniele di Nicola Prosatore. Set a Napoli. "Pino", il documentario su Pino Daniele per 3 giorni al cinema. Massimiliano Caiazzo è Pino Daniele nel film “Je so’ Pazzo”: iniziate le riprese per le…. Pino Daniele, indimenticato ed indimenticabile, è al cinema in un nuovo documentario di Francesco Lettieri. "Pino": il 31 marzo e il 1 e 2 aprile nelle sale il docufilm e oggi e domenica in anteprima solo a Napoli. Ne parlano su altre fonti

Film su Pino Daniele, Napoli torna agli anni ’80 per le riprese di “Je so’ pazzo”: tutte le location - A Napoli si gira Je so’ pazzo”, il film su Pino Daniele. Set in tanti luoghi iconici della città, da piazza del Plebiscito, a via Caracciolo, da via Andrea D’Isernia a Salita Tasso. (fanpage.it)

A Napoli le riprese di “Je so pazzo”, il film su Pino Daniele interpretato da Massimiliano Caiazzo - Set sul Lungomare e in piazza del Plebiscito per il film che ripercorre la carriera di Pino Daniele: a interpretare il cantautore napoletano l'attore Massimiliano ... (fanpage.it)

Je so' pazzo: sono iniziate le riprese del film dedicato a Pino Daniele. Caiazzo: «Darò tutto me stesso» - Sono iniziate il 31 marzo a Napoli le riprese di “Je so' pazzo”, il film che porterà sul grande schermo la vita e la musica ... (msn.com)