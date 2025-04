Commisso chiaro | Questi due giocatori devono rimanere Kean? Per la Fiorentina è incedibile e su Palladino…

Commisso, presidente della Fiorentina, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione tra mercato, futuro e l’esonero di Palladino A Sky Sport, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha voluto rilasciare qualche dichiarazione tra Palladino e mercato. LE PAROLE – «Fagioli e De Gea? Farò di tutto, l’intenzione è questa ma non voglio dire di più. Vediamo . Calcionews24.com - Commisso chiaro: «Questi due giocatori devono rimanere. Kean? Per la Fiorentina è incedibile, e su Palladino…» Leggi su Calcionews24.com Rocco, presidente della, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione tra mercato, futuro e l’esonero di Palladino A Sky Sport, il presidente dellaRoccoha voluto rilasciare qualche dichiarazione tra Palladino e mercato. LE PAROLE – «Fagioli e De Gea? Farò di tutto, l’intenzione è questa ma non voglio dire di più. Vediamo .

