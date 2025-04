Oasport.it - Equitazione: Charlotte Fry vince il Grand Prix di dressage nelle Finals di Basilea

Il primo contest delle2025 della FEIWorld Cup 2024-2025 è andato ufficialmente in archivio sul campo di gara svizzero di.Are il, con una ripresa formidabile da 77.152 %, è stata la fortissima britannicaFry che – in sella a Glamourdale – si è messa nettamente alle spalle la tedesca Isabell Werth, seconda a 74.848 % (DSP Quantaz), e la norvegese Isabel Freese, terza con 74.413 % (Total Hope OLD).Totalmente dominante quindi l’amazzone che nel suo palmares comprende 3 medaglie di bronzo a livello olimpico, 2 a squadre (Tokyo 2020, Parigi 2024) e 1 individuale (Parigi 2024), in un contest che ha visto al via complessivamente 17 binomi.Domani l’ultimo atto della competizione: alle 19.30 su il sipario per la manche di freestyle, in un fine settimana che sta vedendo impegnato anche gli interpreti del salto ostacoli.