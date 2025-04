Nerdpool.it - CRUNCHYROLL ANIME AWARDS 2025: ecco tutte le nomination!

ha rivelato i candidati per la nona edizione dei- la più grande celebrazione a livello mondiale dell’eccellenza nell’animazione giapponese. I fan di tutto il mondo possono visitare il sito ufficiale deiper poter votare fino al 15 aprile per le serie, i creatori e le performance che più amano. Il voto dei fan in tutto il mondo contribuisce a determinare i vincitori tra la lista di nominati sotto. Quest’anno votare è più facile che mai.ha rivelato anche una prima ondata di celebrity appassionate diche presenteranno il pre-show e la cerimonia in diretta degli. Oltre a nuove star che verranno presto annunciate, la lista dei presentatori che saranno sul palco il 25 maggio include al momento: Finn Wolfhard – Attore, musicista e registaGaten Matarazzo – Attore statunitense Chocolate Planet – ComiciDEAN FUJIOKA – Attore, musicista e talento artisticoKanata Hongo – Attore Mayu Matsuoka – AttriceSaya Ichikawa – Modella e talento artisticoPabllo Vittar – Icona pop brasiliana Ben Whittaker – Boxer professionista britannico Damiano David – Cantante e cantautore italianoIronmouse – VTuber Demon Queen D4vd – Artista discografico statunitenseRina Sawayama – Musicista e attriceChloe Kim – Snowboarder statunitensePlastique Tiara – Top Drag Star a livello mondiale Paloma Mami – Cantante statunitense-cilenaGigguk – CreatorInoltre, il Presidente e CEO di Sony Group Corporation, Hiroki Totoki, terrà un discorso di apertura alla cerimonia live degli, che sarà ospitata dalla doppiatrice Sally Amaki e dal celebre presentatore Jon Kabira.