First Steps | il debutto discografico di Gabriele Rosa

è un giovane musicista emergente della provincia di Padova che ha pubblicato da pochi giorni il suo primo lavorodal titoloè un viaggio musicale che riflette il percorso personale e artistico di. Ogni traccia è una parte della sua crescita interiore che danno voce a sentimenti spesso difficili da esprimere a parole tramite i generi presenti nell’album quali il pop, indie rock e melancholy. Il disco esplora tematiche come i sogni, l’amore, il subconscio umano e il desiderio di lasciare un segno nel mondo.«Con il tempo che ho trascorso con la musica – ci racconta– ad un certo punto volevo iniziare a mettere in gioco la mia creatività, per esprimere ciò che non riuscivo a parole, ho iniziato a scrivere le mie prime canzoni, capire come scriverle e fare tutti gli strumenti, per poi voler iniziare a comporre l’albumin cui raccoglievo i miei primi passi, appunto, i primi momenti in cui ho vissuto la mia vita completamente immerso nella musica, diventando così una parte fondamentale della mia vita».