Delitto Sulal' ex al Gip | agito da solo

18.50 Mark Antony Samson, reo confesso dell' omicidio di Ilaria Sula, ha affermato di avere fatto tutto dae alle domande del Gip sul ruolo dei genitori si è avvalso della facoltà di non rispondere. E' quanto emerge al termine dell' interrogatorio di convalida del fermo del 23enne, sentito per 5 ore. Il ragazzo ha raccontato di avere caricato il corpo in macchina, dopo averlo chiuso in una valigia abbandonandolo poi in un burrone. Avrebbe anche ribadito di non avere premeditato ildella studentessa di origini umbre.