Bergamonews.it - Due incidenti sulla Statale della Valseriana: ci sono feriti, anche gravi

Pomeriggio d’infernoVal Seriana, con dueentrambi all’altezza di Albino. L’ultimo in ordine di tempo ha visto coinvolte due auto e una moto intorno alle 17,30. Sul posto l’automedica, due ambulanze, l’elisoccorso, i vigili del fuoco e i carabinieri di Clusone. Stando alle primissime informazioni, sarebbero almeno sei i. Alcuni potrebbero essere.Il primo incidente, invece, si è vericato poco dopo le 16. A scontrarsi un’auto e un mezzo pesante nella galleria del Dosso. Pare che il conducente dell’auto abbia perso il controllo sbandando e finendo prima contro la cabina e poi contro la parte cassonata di un camion che stava procedendo in direzione di Clusone. Tre le persone ferite, soccorse in codice giallo: hanno 51, 77 e 84 anni. Nessuna di loro sarebbe in condizioni, ma il tratto diinteressato è stato chiuso al traffico.