The Duskbloods | Hidetaka Miyazaki ha svelato tante nuove informazioni sull’esclusiva Nintendo Switch 2

Hidetaka Miyazaki, director di FromSoftware, ha rivelato nuove informazioni su The Duskbloods, esclusiva per Nintendo Switch 2. Il gioco si discosta dai precedenti titoli dello studio, proponendo un’esperienza PvPvE in cui i giocatori, nei panni dei “Bloodsworn”, dovranno competere per il “First Blood” in un mondo oscuro e affascinante. Grazie alle caratteristiche uniche del nuovo hardware, il team ha potuto realizzare la propria visione senza compromessi, offrendo una forte componente online senza abbandonare la tipica profondità narrativa dello studio.Come leggiamo sul sito ufficiale di Nintendo, il progetto, annunciato ufficialmente con un trailer gameplay appena pochi giorni fa, è nato da un’idea iniziale presentata a Nintendo, che ha visto nel concetto qualcosa di innovativo. Inizialmente previsto per la prima Switch, il gioco ha subito una revisione per sfruttare le capacità della nuova console, soprattutto sul fronte delle funzionalità online. Game-experience.it - The Duskbloods: Hidetaka Miyazaki ha svelato tante nuove informazioni sull’esclusiva Nintendo Switch 2 Leggi su Game-experience.it , director di FromSoftware, ha rivelatosu The, esclusiva per2. Il gioco si discosta dai precedenti titoli dello studio, proponendo un’esperienza PvPvE in cui i giocatori, nei panni dei “Bloodsworn”, dovranno competere per il “First Blood” in un mondo oscuro e affascinante. Grazie alle caratteristiche uniche del nuovo hardware, il team ha potuto realizzare la propria visione senza compromessi, offrendo una forte componente online senza abbandonare la tipica profondità narrativa dello studio.Come leggiamo sul sito ufficiale di, il progetto, annunciato ufficialmente con un trailer gameplay appena pochi giorni fa, è nato da un’idea iniziale presentata a, che ha visto nel concetto qualcosa di innovativo. Inizialmente previsto per la prima, il gioco ha subito una revisione per sfruttare le capacità della nuova console, soprattutto sul fronte delle funzionalità online.

