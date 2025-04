Dazi Banca d’Italia taglia le stime sul Pil | +06% Ma le proiezioni sono soggette a elevata incertezza

Dazi alimentano l’incertezza, e la Banca d’Italia taglia le stime sul Pil “soprattutto” per effetto “dell’inasprimento delle politiche commerciali”: il +0,8% previsto a dicembre scorso per il 2025 cala a +0,6%, mentre per il 2026 la stima di +1,1% scende a 0,8% e nel 2027 da +0,9% a +0,7%. Bankitalia sottolinea che il metodo dà stime su dati destagionalizzati e corretti per il numero di giornate lavorative; senza questa correzione il Pil crescerebbe dello 0,5% nel 2025, dello 0,9% nel 2026 e 0,7% nel 2027. Le stime, si precisa, includono “una prima e parziale valutazione” dei Dazi, ma non considerano eventuali ritorsioni né l’evoluzione dei mercati internazionali.“Queste proiezioni sono soggette a un’elevata incertezza, connessa soprattutto con l’evoluzione del contesto internazionale. Ilfattoquotidiano.it - Dazi, Banca d’Italia taglia le stime sul Pil: +0,6%. “Ma le proiezioni sono soggette a elevata incertezza” Leggi su Ilfattoquotidiano.it alimentano l’, e lalesul Pil “soprattutto” per effetto “dell’inasprimento delle politiche commerciali”: il +0,8% previsto a dicembre scorso per il 2025 cala a +0,6%, mentre per il 2026 la stima di +1,1% scende a 0,8% e nel 2027 da +0,9% a +0,7%. Bankitalia sottolinea che il metodo dàsu dati destagionalizzati e corretti per il numero di giornate lavorative; senza questa correzione il Pil crescerebbe dello 0,5% nel 2025, dello 0,9% nel 2026 e 0,7% nel 2027. Le, si precisa, includono “una prima e parziale valutazione” dei, ma non considerano eventuali ritorsioni né l’evoluzione dei mercati internazionali.“Questea un’, connessa soprattutto con l’evoluzione del contesto internazionale.

