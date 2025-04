Romadailynews.it - Traffico Roma del 04-04-2025 ore 18:30

Luceverde Lazio Buonasera dalla redazione sul Raccordo Anulare abbiamo code a tratti in carreggiata interna a partire dall'uscita Ottavia Trionfale fino alla Salaria proseguendo interna code a tratti dal bivio con laFirenze fino allo svincolo La Rustica a complicare la situazione un incidente in carreggiata esterna zona sud code a tratti dal bivio con laFiumicino fino alla Tuscolanacongestionato sulla tangenziale con le code registrate nelle due direzioni tra l'uscita Scalo San Lorenzo Porta Maggiore nel viale Castrense con Inoltre da Corso Francia alla Salaria restiamo aincidente sulla pazienza all'altezza del raccordo anulare Ci sono code in direzione di Ostia abbiamointenso lungo la carreggiata sud della A1Napoli al momento non si registrano disagi mentre Ci sono rallentamenti sul tratto Urbano dellaL'Aquila dalla tangenziale est e fino a Tor Cervara in provincia di Viterbo ricordiamo la chiusura della Provinciale 40 Bassanese al km 11 tra Bassanono e il bivio per la Grazia la causa il ribaltamento di una cisterna e la perdita di carburante avvenuto il 2 aprile scorso sono in corso i lavori di bonifica deviazioni locali sulla Nettunense perintenso tra Frattocchie e Pavone c'è China nelle due direzioni sulla Pontina code a tratti permolto intenso tra Pomezia sud casalazzara e Aprilia il tutto in direzione di Latina Pontina lo ricordiamo resta chiusa in corrispondenza di Porto Badino Ci troviamo tra San Felice Circeo e Terracina la riapertura è prevista in serata attenzione alle deviazioni è tutto grazie per l'ascolto un servizio a cura della C in collaborazione conCapitale