Google vuole rendere Android 16 perfetto con i giochi e per l’intrattenimento

Android 16 migliorerà le performance con i giochi e nello streaming multimediale.L'articolo Google vuole rendere Android 16 perfetto con i giochi e per l’intrattenimento proviene da TuttoAndroid. Tuttoandroid.net - Google vuole rendere Android 16 perfetto con i giochi e per l’intrattenimento Leggi su Tuttoandroid.net Emergono altre due novità "sotto al cofano" grazie a cui16 migliorerà le performance con ie nello streaming multimediale.L'articolo16con ie perproviene da Tutto

Google migliora Android per gli schermi grandi - Queste funzioni non sono ancora attive nella beta pubblica, ma il fatto che siano già implementate suggerisce che Google stia seriamente lavorando per rendere Android più versatile. La domanda ... (tecnoandroid.it)

Google Play, annunciate nuove misure per la sicurezza degli utenti - Google vuole incrementare le misure di sicurezza per gli utenti di Android e del Play Store: ecco le novità in arrivo ... (tecnologia.libero.it)

Google cambia rotta: lo sviluppo di Android diventa completamente privato - Google svilupperà Android in segreto, abbandonando la trasparenza. La decisione mira a migliorare la sicurezza e a proteggere le innovazioni. (tech.everyeye.it)