Roma, Hummels annuncia l'addio al calcio: "Questa la mia ultima stagione"

Uno dei nomi più discussi in tutto l’ambiente, nell’arco delle ultime settimane, è senza ombra di dubbio Mats. Quest’ultimo è scivolato alle spalle dei titolari nelle gerarchie della difesa, dopo l’errore commesso nell’ottavo di finale di ritorno con l’Athletic Bilbao. Il futuro del tedesco appariva appeso ad un filo sottile, con i giallorossi che non avevano proposto al calciatore il prolungamento di contratto. L’ex Borussia Dortmund sembrava destinato a tornare in madrepatria, fino al clamoroso annuncio nella giornata di oggi 4 aprile.Attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram, infatti, il classe 1988 hatoal, con i capitolini che risulteranno quindi l’tappa del suo viaggio. Queste le parole dello stesso: “Sto combattendo con le mie emozioni, che viaggio che è stato.