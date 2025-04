Congressi ed eventi settore in forte espansione

ROMA (ITALPRESS) – Il business che sta dietro l'organizzazione di congressi ed eventi rappresenta un comparto in forte espansione, in grado di generare una ricaduta economica positiva su strutture e territori coinvolti. Come emerge dallo studio promosso da Enit in collaborazione con FederCongressi&eventi, il settore in Italia coinvolge annualmente più di 27 milioni di partecipanti provenienti da ogni parte del mondo, equivalente a una spesa complessiva pari a quasi 9 miliardi. Secondo le ultime stime disponibili, il 42% della spesa è rappresentato dall'alloggio, mentre il 30% è costituito dai trasporti. Poi ristorazione, acquisti e altre spese.A tutto questo bisogna poi sommare la spesa per la realizzazione di meeting, congressi ed eventi che vale quasi 3 miliardi. L'universo di riferimento è composto da oltre 5 mila sedi presenti in tutta Italia, dove primeggiano gli alberghi con sale meeting.

