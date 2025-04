Pietrelli su alcuni big della Juventus | Gatti mi ha fatto impressione e vi spiego perché Vlahovic mi stupisce ogni volta per questo motivo

Pietrelli, attaccante della Juventus Next Gen, nell'intervista esclusiva a Juventusnews24 ha parlato così di alcuni big della prima squadra.Nell'intervista esclusiva a Juventusnews24, Alessandro Pietrelli della Juventus Next Gen ha parlato così di alcuni big della prima squadra dei bianconeri. Le dichiarazioni del giovane attaccante della Seconda squadra.Un tuo mini-pensiero su.Yildiz: «Non c'è bisogno che lo descriva io. Vediamo già il gol che ha fatto contro il Genoa. Fortissimo»Conceicao: «Passo incredibile, tecnicamente fortissimo. C'è solo da imparare da questi ragazzi che non sono troppo più grandi di me»Nico Gonzalez: «Tecnicamente sono tutti fortissimi, veloci. Hanno praticamente tutto, soltanto guardali è un insegnamento»Vlahovic: «Mi stupisce ogni volta che lo vedo per la voglia che ha di dimostrare»E affrontare un difensore della prima squadra? Che differenze hai notato?«Fisicamente son messi bene.

