Calcio Under 21 Nunziata | Andiamo all’Europeo convinti di arrivare fino in fondo

Andiamo all'Europeo con fiducia, con la convinzione di poter arrivare fino in fondo".Come riporta l'Ansa – Non ha dubbi il tecnico della nazionale Under 21, Carmine Nunziata, in una intervista all'ANSA in vista del torneo continentale di categoria del prossimo giugno."So di avere a disposizione una compagine con grandi qualità – prosegue Nunziata – e anche di andare ad affrontare un Europeo che sarà impegnativo, con altre formazioni che avranno le stesse nostre aspettative e aspirazioni, dalla Spagna, alla Francia alla Germania, ma abbiamo la sicurezza di essere una squadra forte"."Il nostro è un girone impegnativo, difficile ma quando si arriva all'Europeo è normale. Della Spagna si sa il suo valore, la Slovacchia è la squadra padrona di casa, ha buone qualità e questo la rende complicata come avversaria.

