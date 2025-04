Ilgiornaleditalia.it - Bruno Vespa sui dazi di Trump: "Per il consumatore italiano non cambia nulla; se la pizza a New York passerà da 21 a 24 euro non sarà un problema" – VIDEO

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Il giornalista ha commentato gli effetti dell'introduzione delle tariffe Usa affermando che le cose "non cambieranno molto"ha commentato l'introduzione deidisul mercatoaffermando che per ilnostrano "non, perché isono un'altra