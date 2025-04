Ilgiorno.it - “Milano non merita lo sfregio del Remigration Summit”. Sala pronto a chiedere lo stop a Prefetto e Questore

, 4 aprile 2025 – Manca un mese e mezzo al, l'evento, organizzato per il 17 maggio da forze di estrema destra e che ha come obiettivo la 'remigrazione' degli immigrati. E il sindaco Giuseppetorna sull’argomento, con toni duri: “, città medaglia d'oro della Resistenza, modello da decenni di accoglienza e convivenza civile, non silodi uno show-come quello lanciato da Martin Sellner (attivista austriaco di estrema destra, ndr) e sostenuto da tutte le sigle reazionarie che lo seguono. Sono dell'avviso che temi complessi e articolati come quello delle migrazioni non possano e non debbano essere affrontati con tali modalità: con i toni di questoe con adunanze che alimentano l'odio e la disumanità". Il primo cittadino ha scelto queste parole in una lettera inviata alla rete "Nessuna persona è illegale", realtà che aveva rivolto un appello al sindaco affinché vietasse il "" a