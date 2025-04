La Puglia celebra la Giornata regionale della costa sette giorni di eventi per promuovere il litorale

Puglia celebra la “Giornata regionale della costa”, istituita con legge regionale del 9 aprile 2024, n.15 il 12 aprile, dedicando a un patrimonio costiero e marino dal valore inestimabile una sette giorni di eventi e manifestazioni pubbliche per valorizzare e promuovere conoscenza, tradizioni e peculiarità degli oltre 1000 chilometri del litorale tra i più lunghi in Italia.L’evento, in programma dal 6 al 12 aprile 2025, è organizzato da Regione Puglia e Guardia Costiera con la Direzione Marittima di Bari e in collaborazione con la Guardia di Finanza, l’Ufficio Scolastico regionale, il Comando Interregionale Marittimo Sud, ARPA Puglia, i Parchi regionali costieri e le Aree marine, Asset, e oltre 40 associazioni ambientaliste regionali. L’obiettivo è promuovere l’intero sistema costiero e sensibilizzare la collettività sulle tematiche del rispetto e tutela dei nostri mari e delle nostre coste per una gestione e fruizione sostenibile e rispettosa. Unlimitednews.it - La Puglia celebra la “Giornata regionale della costa”, sette giorni di eventi per promuovere il litorale Leggi su Unlimitednews.it BARI (ITALPRESS) – Lala “”, istituita con leggedel 9 aprile 2024, n.15 il 12 aprile, dedicando a un patrimonio costiero e marino dal valore inestimabile unadie manifestazioni pubbliche per valorizzare econoscenza, tradizioni e peculiarità degli oltre 1000 chilometri deltra i più lunghi in Italia.L’evento, in programma dal 6 al 12 aprile 2025, è organizzato da Regionee Guardia Costiera con la Direzione Marittima di Bari e in collaborazione con la Guardia di Finanza, l’Ufficio Scolastico, il Comando InterMarittimo Sud, ARPA, i Parchi regionali costieri e le Aree marine, Asset, e oltre 40 associazioni ambientaliste regionali. L’obiettivo èl’intero sistema costiero e sensibilizzare la collettività sulle tematiche del rispetto e tutela dei nostri mari e delle nostre coste per una gestione e fruizione sostenibile e rispettosa.

