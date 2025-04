Dilei.it - Giovanni Allevi: “Ho dolore e tremore alle mani. Spero nella guarigione”. La forza dell’artista

Leggi su Dilei.it

torna a raccontare la sua malattia e il, ma anche la speranza di guarire e la voglia di andare avanti, nonostante tutto, portando gioia con la sua musica.Il pianista e compositore nel 2022 ha scoperto di essere affetto da mieloma multiplo, una tipologia di tumore del midollo osseo che coinvolge le cellule plasmatiche, ossia una tipologia di globuli bianchi che hanno il compito di produrre gli anticorpi.Una patologia invalidante, che provoca forti dolori e che avrebbe gettatodisperazione chiunque, ma non lui. Dopo essersi allontanato per un po’ dscene infattiè tornato sul palco per gridare la sua voglia di vivere e per mettere in scena la passione per la musica.La malattia c’è, ma come ha spiegato lui stesso, il compositore resiste e continua ad andare avanti,speranza che le cose possano cambiare.