Trento violenta ripetutamente rapina e accoltella una donna in casa | arrestato trentenne

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l'uomo si sarebbe introdotto con la forza nell'abitazione della vittima, costringendola ripetutamente a subire rapporti sessuali. Durante l'aggressione, l'ha anche minacciata e ferita con un coltellino. Infine l'ha rapinata prima di darsi alla fuga.

