Incidente a Inzago, auto si schianta contro un pullman con 20 passeggeri.

(MI) – Unstradale si è verificato venerdì pomeriggio sulla provinciale 525 del Brembo, nel tratto tra Villa Fornaci e Bettola, nel comune di. Lo sha coinvolto un’e undi linea che, al momento dell’impatto, trasportava una ventina di, tutti rimasti illesi. A riportare ferite sono state le due persone a bordo dell’mobile che, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe tamponato il mezzo pubblico. Si tratta di una donna di 31 anni e di un uomo di 38, entrambi soccorsi e trasportati al Pronto soccorso: la prima in codice giallo, il secondo in codice verde. Le loro condizioni non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la polizia locale di, che ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’