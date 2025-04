Milan Reijnders ko | ecco cosa è successo

Milanello sulle condizioni del centrocampista olandese, oggi non allenatosi con la squadra a disposizione di Sergio ConceicaoIl Milan rischia di perdere Tijjani Reijnders, ovvero uno dei giocatori in assoluto più importanti della squadra. 13 gol e 4 assist quest'anno per il centrocampista olandese, fresco di rinnovo contrattuale fino a giugno 2030 e nel mirino di alcuni grandi club europei, Barcellona in testa.Milan, Reijnders ko: ecco cosa è successo (LaPresse) – Calciomercato.itTitolare anche nel derby con l'Inter di mercoledì valevole per l'andata delle semifinali di Coppa Italia, l'ex AZ Alkmaar potrebbe invece saltare il match contro la Fiorentina in programma domani sera al 'Meazza' e valevole per la 31esima giornata di Serie A.Come appreso da Calciomercato.it, il numero 14 è alle prese con problemi intestinali.

