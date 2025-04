Music Concentus | Remo Anzovino e Seefeel ospiti in Sala Vanni

Music Concentus, che nel suo variegato programma di appuntamenti serali inserisce un compleanno speciale e un gradito ritorno: il fine settimana si apre infatti con le celebrazioni per i vent'anni di carriera del grande compositore Remo Anzovino, che torna in città dopo il concerto precedentemente annullato a causa dell'emergenza maltempo. Il pianista friulano arriva a Firenze nell'ambito della 33esima edizione di Tradizione in Movimento e lo fa portando sul palco di Sala Vanni il nuovo album "Atelier", uscito lo scorso gennaio per Decca Italy e distribuito da Universal; il disco segna un altro tassello della sua straordinaria ed eclettica ispirazione Musicale, dove convivono linguaggi diversi e influenze culturali e storiche stratificate.

