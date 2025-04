Bankitalia dopo i dazi rivede le stime del Pil | +06% nel 2025

dazi da parte degli Stati Uniti Ilgiornale.it - Bankitalia dopo i dazi rivede le stime del Pil: +0,6% nel 2025 Leggi su Ilgiornale.it Le previsioni di crescita sono influenzate negativamente dall'inasprimento delle politiche commerciali, in particolare dall'aumento deida parte degli Stati Uniti

Bankitalia rivede tutte le stime al ribasso. E la Fed rincara: In Usa arrivano più disoccupazione e inflaz.... Bankitalia, il nodo dei dazi: il Pil 2025 sale dello 0,8%. Ne parlano su altre fonti

Effetto dazi di Trump, Bankitalia taglia la crescita italiana allo 0,6% - L’impatto delle tariffe reciproche stimato in mezzo punto di Pil in tre anni, “ma potrebbe crescere in caso di ritorsioni e persistente incertezza” ... (repubblica.it)

Dazi, tensione sulle Borse. La cautela di Bankitalia: «Taglio dei tassi a rischio» - Mercati di tutto il mondo con il fiato grosso in vista dell’avvio dei dazi reciproci Usa, a partire da domani, voluti da Trump per affermare la “Liberation day” con ... (ilmessaggero.it)

Dazi Usa scuotono i mercati, Bankitalia invita alla cautela sul taglio dei tassi - Le Borse mondiali, già in affanno da settimane, hanno subito un ulteriore colpo dopo l’annuncio dell’introduzione dei dazi reciproci voluti da Donald Trump , che entreranno in vigore a partire da doma ... (informazione.it)