I dazi di Trump si abbattono sulle borse | crolla Milano Wall Street ha bruciato 5mila miliardi in due giorni

La guerra deientra nel vivo e manda a tappeto i mercati europei. La risposta cinese alle tariffe imposte da Donald– con sovrattasse del 34% su tutti i beni Usa – ha infatti acceso lo scontro commerciale. A farne le spese leeuropee che sprofondano. A partire dache ieri ha segnato -6,5%, azzerando quasi completamente i guadagni da inizio anno (47di euro). Male anche Francoforte (-5,32%), Londra (-4,94%) e Parigi (-4,26%).I duepeggiori della storia moderna di: bruciati 5.000di dollariE se idi Donald sono un uragano per Europa e Asia, non sono certo miele per. Lo dimostra il fatto che tra giovedì e venerdì la borsa di New York hacirca 5.000di dollari, la maggior perdita in duemai registrata nella storia.