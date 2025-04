Cosa ci hanno fatto Sorelle Selassié Clarissa è sconvolta e decide di rendere tutto pubblico

Leggi su Caffeinamagazine.it

Dopo mesi di silenzio e voci di corridoio,ha deciso di parlare apertamente della difficile situazione che sta vivendo la sua famiglia. Lo hanel corso di un intervento telefonico durante l’ultima puntata di BOOM!, il format social condotto da Alfonso Signorini, dove ha raccontato con estrema sincerità il peso emotivo degli ultimi eventi.Al centro dell’attenzione mediatica c’è la sentenza che ha visto la sorella Lucrezia – conosciuta alcome Lulù – condannata a un anno e otto mesi di reclusione per stalking nei confronti dell’ex fidanzato, Manuel Bortuzzo. Una vicenda complessa, finita sotto i riflettori per la notorietà dei protagonisti e che, inevitabilmente, ha travolto anchee Jessica, le altre due, intervista dopo la condanna di Lulù: “Abbandonate, si sono tutti volatilizzati”“Sono giorni molto particolari, mesi durissimi per tutta la nostra famiglia.