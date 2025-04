Anteprima24.it - Dazi USA, De Luca: “Trattative con un governo di squinternati”

Tempo di lettura: 2 minuti“Il quadro deiè abbastanza preoccupante. Ci auguriamo si possa aprire una trattativa seria, anche se ovviamente non so quanto siano affidabili gli interlocutori. Se dovessi dire che apriamo la trattativa con uno come Musk, avrò una certa età, ma mi sembranosinceramente, soggetti da psichiatria”. Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo Deintervenendo all’evento “Competenze per lo sviluppo”, organizzato a Napoli dalla Fonone Merita.“Sono fra quelli – ha detto De– che hanno una notevole preoccupazione perché sulle esportazioni siamo colpiti in questo momento su due o tre settori strategici per noi. Sull’agroalimentare, dove siamo la Regione che subirà il secondo danno per importanza, reggeremo perché abbiamo un livello qualitativo elevato su alcune produzioni e sarà difficile sostituire la qualità del nostro agroalimentare.