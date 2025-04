Lopinionista.it - Meloni: “Dazi problema ma non catastrofe”. E “frena” sulla risposta dell’Ue

ROMA – Idecisi dal presidente americano Donald Trump sono un “” ma non una “”. Al termine di una giornata al lavoro sul dossier, insieme a una ‘task force’ di ministri, Giorgiarilascia un’intervista al Tg1 per rassicurare cittadini e imprese. E il messaggio è anche quello di una ‘ta’ alle contromisure che sta mettendo a punto l’Unione europea. La premier, dopo un primo commento a caldo su Facebook, ieri ha annullato gli impegni della giornata (era attesa alle 17 in provincia di Vibo Valentia per l’inaugurazione della stazione dei carabinieri di Limbadi) per “poter concentrare la propria attività sulle azioni da intraprendere”.Subito dopo ha convocato a Palazzo Chigi una riunione a cui hanno partecipato i ministri dell’Economia Giancarlo Giorgetti, dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, degli Affari europei Tommaso Foti, delle Imprese e Made in Italy Adolfo Urso e i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani, quest’ultimo collegato da Bruxelles.