Anteprima24.it - Di Costanzo: “Dall’inferno alla rinascita: Biancolino ha cambiato tutto”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“Quello che è riuscito a trasmettereai suoi giocatori dprima partita con la Turris, dove fece 0-0 a Torre del Greco, e io ero presente allo stadio, è stato un cambiamento totale. Rispettogestione precedente, si è visto subito un atteggiamento diverso: più grinta, più organizzazione, più voglia di lottare su ogni pallone. E questo è merito dell’allenatore, che ha saputo toccare le corde giuste e dare identitàsquadra”. Parla così il tecnico Nello Diospite dell’ultima puntata di Punto C in onda su Anteprima24.it.“Dal punto di vista tattico,ha saputo leggere bene le partite, adattandosi all’avversario ma senza mai snaturare l’identità della squadra. Ha dato fiducia a giocatori che prima sembravano ai margini e li ha trasformati in protagonisti.