Ancora truffe sui bonus edilizi | i furbetti avevano incassato 33 milioni di falsi crediti d’imposta

Ammontano a oltre 3di euro isequestrati dalla Guardia di Finanza in due diverse operazioni contro frodi perpetrate attraverso ia Reggio Calabria e a Pisa. Il meccanismo in entrambi i casi è stato lo stesso: ierano stati acquisiti a fronte di lavori “fantasma”.L’operazione della Gdf a Reggio Calabria: sequestrati 1,6di euroA Reggio Calabria, oltre al sequestro di 1,6di euro, gli uomini della Gdf hanno anche eseguito un arresto nei confronti di un imprenditore originario di Taurianova, indagato per i reati di truffa aggravata, sostituzione di persona, fabbricazione e possesso di documenti. L’attività d’indagine ha permesso di rilevare come l’uomo abbia ricevuto numerose commesse per l’esecuzione di lavori edili, non portati a termine o neanche avviati, a fronte dei quali avrebbe acquisito i(in realtà, mai maturati) che, attraverso lo strumento della cessione del credito, i numerosi committenti avrebbero trasferito nel cassetto fiscale dell’impresa di cui egli è risultato titolare.