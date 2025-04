Cobolli trionfa a Bucarest Darderi a Marrakech | doppia semifinale per gli azzurri

Cobolli vola in semifinale a Bucarest, Luciano Darderi a Marrakech. Il tennista fiorentino, numero 45 del mondo, ha battuto in due set l'austriaco Filip Misolic con il punteggio di 7-6 (5), 6-4 nei quarti di finale dell'Atp 250 rumeno in un'ora e 55 minuti. Ora per Cobolli, reduce da un difficile inizio. Vola anche Luciano Darderi, che festeggia la semifinale dell'Atp 250 di Marrakech. L'italo-argentino, numero 57 del mondo, ha superato in due set il ceco Vit Kopriva con il punteggio di 7-5, 6-2.

