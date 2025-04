Calciomercato.it - Dal Triplete all’obiettivo Vlahovic: arriva l’assist per la Juventus | CM.IT

Il centravanti serbo ha ritrovato un posto al sole con l’arrivo in panchina di Tudor, ma il suo futuro restano lontano dalla ContinassaDa riserva di lusso a titolarissimo con il ribaltone in panchina. Stagione altalenante per Dusan, rimesso al centro del villaggio con l’arrivo alla guida tecnica di Tudor dopo l’esonero di Thiago Motta.Dusan(LaPresse) – Calciomercato.itTante le panchine nel 2025 per il centravanti serbo, esclusioni che sono concise con lo sbarco a Torino nel mercato invernale di Kolo Muani, imprescindibile nello scacchiere di Motta. Adesso però la musica è cambiata, contornato centrale nella ‘nuova’ Juve di Igor Tudor. L’allenatore croato non ha mai nascosto la sua stima per il numero 9, applaudendone la prestazione contro il Genoa malgrado l’ex Fiorentina sia rimasto a secco di reti.