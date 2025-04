Dl sicurezza bozza | per sim permesso soggiorno o documento

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 4 apr. (askanews) – “Alle imprese autorizzate alla vendita delle schede elettroniche (S.I.M.) da parte degli operatori, in caso di inosservanza degli obblighi di identificazione imposti dai commi 1, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-bis dell’articolo 98-undetricies, si applica la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività per un periodo da cinque a trenta giorni”. E’ quanto si legge all’articolo 32 delladel dlche va oggi in Consiglio dei ministri, convocato alle 18. “Se il cliente è cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea, è acquisita copia del titolo didi cui è in possesso ovvero del passaporto o deldi viaggio equipollente o di undi riconoscimento che siano in corso di validità”, si legge ancora nel provvedimento.