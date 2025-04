.com - Pallamano A Gold / La Macagi Cingoli si gioca la salvezza in 4 giorni: domani la sfida all’Eppan

Leggi su .com

La squadra di Palazzi darà il via al primo di una serie di scontri diretti, visto che il 9 aprile affronterà Pressano. Compagnucci: “Dobbiamo essere pronti”, 4 aprile 2025 – Torna il campionato di Serie Adie lain quattrosigran parte della. La squadra di Palazzi, infatti, reduce da tre vittorie consecutive, sarà ospite dello Sparer Eppan, sabato 5 aprile: gli alto-atesini precedono di 3 punti Strappini e compagni. Poi, mercoledì 9, al PalaQuaresima arriva il Pressano, avanti di una sola lunghezza rispetto ai cingolaniIl match di andata Ladell’8^ giornata traed Eppan era terminata 30-30, anche se la squadra di Palazzi si morse le mani per non aver difeso un vantaggio di 5 reti costruito fino al 57’.