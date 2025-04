Sport.quotidiano.net - Cavalieri, la "bandiera" Lorenzo Giovanchelli lascia il rugby

Prato, 4 aprile 2025 - Quando lo scorso gennaio era stato premiato dal club per le 400 partite da professionista, sembrava intenzionato a proseguire a lungo nonostante la carta d'identità. E invece, quella di domenica prossima contro il Cus Torino, sarà l'ultima gara al Chersoni di. A 39 anni, lo “storico” rugbista saluterà iUnion, per ritirarsi dalgiocato. E chiudendo così una lunga storia, divisa in due atti. Quando nel 2020 il club ufficializzò il ritorno di “Giova”, i dubbi non riguardavano certo la sua caratura tecnica (le presenze con le Zebre, lo Scudetto vinto con Calvisano e i due sfiorati con i “vecchi”parlavano per lui) quanto le sue condizioni fisiche: era infatti reduce da un grave infortunio subìto nel 2019 quando militava nei Medicei (nell'allora Top12) e più di qualcuno fra gli addetti ai lavori pensava ad un ultimo giro di giostra prima del ritiro.