Giugliano scelta del candidato sindaco centrodestra | parla Schiano

Giugliano: Donzelli non scioglie nodi del centrodestra, nel Pd c’è chi vuole superare PirozziL'articolo Giugliano, scelta del candidato sindaco centrodestra: parla Schiano Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Giugliano, scelta del candidato sindaco centrodestra: parla Schiano Leggi su Teleclubitalia.it Elezioni a: Donzelli non scioglie nodi del, nel Pd c’è chi vuole superare PirozziL'articolodelTeleclubitalia.

Giugliano e l’incertezza del voto: il Pd frena su Pirozzi, il centrodestra si riunisce, malcontento in fascia costiera e nella società civile. Giugliano, appalti, rimborsi e licenze: commissari subito al lavoro. Giugliano , grandi manovre in vista del voto. Elezioni Comunali, si voterà il 25 e 26 maggio: a Giugliano partiti e candidati paralizzati dalla commissione d’accesso https://nap.li/4azK. Videochat con il boss: «Il sindaco di Poggiomarino prendeva ordini dal capoclan». Vincenzo Giugliano riconfermato segretario cittadino di Fratelli d’Italia. Ne parlano su altre fonti

Giugliano. L’ipotesi scioglimento frena la campagna elettorale, papabili candidati in attesa della decisione - Sono giorni frenetici ma allo stesso tempo di attesa nella politica giuglianese. Ad un mese dalla data prevista per la consegna delle liste per le elezioni Amministrative previste il 25 e 26 maggio, n ... (internapoli.it)

Elezioni a Giugliano, la fascia costiera è pronta a correre da sola - C’è fermento in fascia costiera a Giugliano in vista delle elezioni amministrative. E mentre nel centro città i partiti tentennano per i timori legati al possibile ... (ilmattino.it)

Giugliano al voto, Pd e M5S verso il divorzio: rapporto logorato dalle frizioni interne - Da laboratorio politico dell’alleanza giallorossa a progetto oramai sbiadito. Sembra ormai passata un’eternità dal patto tra Pd e M5S siglato a Giugliano per le elezioni amministrative del 2020 che fe ... (internapoli.it)