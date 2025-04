La tragica morte del 15enne di Capaccio promessa del calcio | nel fine settimana osservato un minuto di raccoglimento

minutoUn minuto di raccoglimento su tutti i campi in memoria del giovane Pietro Spizzico, morto tragicamente nei giorni scorsi a Capaccio. Questa la decisione presa dai massimi organi regionali del calcio campano per ricordare una giovane vita, grande promessa del calcio, spezzata così presto. “La L.N.D. – si legge sull’ultimo comunicato – su richiesta del Presidente del C.R. Campania Carmine Zigarelli, ha autorizzato un minuto di raccoglimento prima di tutte le competizioni dilettantistiche e giovanili organizzate dal CR Campania, in programma il prossimo fine settimana (compresi anticipi e posticipi), in memoria della Giovane Vita di PIETRO SPIZZICO, quindicenne tesserato con la società A.S.D. Castel San Lorenzo 2022 e rinvenuto gravemente ferito nei pressi della sua abitazione a Capaccio. Anteprima24.it - La tragica morte del 15enne di Capaccio, promessa del calcio: nel fine settimana osservato un minuto di raccoglimento Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: < 1Undisu tutti i campi in memoria del giovane Pietro Spizzico, mortomente nei giorni scorsi a. Questa la decisione presa dai massimi organi regionali delcampano per ricordare una giovane vita, grandedel, spezzata così presto. “La L.N.D. – si legge sull’ultimo comunicato – su richiesta del Presidente del C.R. Campania Carmine Zigarelli, ha autorizzato undiprima di tutte le competizioni dilettantistiche e giovanili organizzate dal CR Campania, in programma il prossimo(compresi anticipi e posticipi), in memoria della Giovane Vita di PIETRO SPIZZICO, quindicenne tesserato con la società A.S.D. Castel San Lorenzo 2022 e rinvenuto gravemente ferito nei pressi della sua abitazione a

La tragica morte del 15enne di Capaccio, promessa del calcio: nel fine settimana osservato un minuto di raccoglimento. Capaccio, spuntano nuovi messaggi dal cellulare di Pietro: attesa l’autopsia. Capaccio Paestum, morto il 15enne trovato in una pozza di sangue. I genitori donano gli organi, sequestrato il cellulare. Capaccio Paestum sotto shock per Pietro: “ciao piccolo angelo”. Oggi il ricordo. Capaccio Paestum in lutto per Pietro Spizzico, il dolore e i tanti messaggi d’affetto per il 15enne che ha perso la vita. Dolore a Capaccio per la morte di Pietro, i suoi organi salveranno altre vite. "Sarai il nostro angelo". Ne parlano su altre fonti

Capaccio Paestum: Pietro vive ancora, donati i suoi organi - La tragica scomparsa di Pietro Spizzico, il giovane di 15 anni trovato senza vita vicino alla sua abitazione a Capaccio Paestum, ha sconvolto la comunità. Tuttavia, in un momento di dolore ... (infocilento.it)

Dolore a Capaccio per la morte di Pietro, i suoi organi salveranno altre vite. “Sarai il nostro angelo” - Sono ore di profondo dolore nella comunità di Capaccio Paestum per la tragica morte del 15enne Pietro Spizzico, trovato nella tarda serata di lunedì sotto la propria abitazione privo di sensi e ... (ondanews.it)

Tragedia a Capaccio Paestum, Pietro non ce l'ha fatta: aveva 15 anni - Non ce l’ha fatta Pietro, il 15enne di Capaccio Paestum che era stato trovato in condizioni gravissime lunedì sera ... (41esimoparallelo.it)