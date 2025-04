Ilfattoquotidiano.it - Dl sicurezza, cosa cambia: salta l’obbligo di collaborare coi servizi. Ma resta il carcere per le detenute madri

È all’ordine del giorno del Consiglio dei ministri il decreto legge che sostituisce il ddl, il contestatissimo provvedimento del governo bloccato al Senato per un problema di coperture. Il decreto conta 38 articoli, tanti quanti il “vecchio” disegno di legge, ed entrerà in vigore subito (il giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale). Il nuovo testo è frutto di intense trattative tra l’esecutivo e il Quirinale, che però smentisce la notizia – riportata oggi dal Fatto – di un incontro tra il segretario generale Ugo Zampetti e alcuni capigruppo di maggioranza, definita “infondata”. Su indicazione del Colle sono state modificate sei norme, ritenute a rischio incostituzionalità: si tratta dimenti piuttosto limitati, che nonno l’impianto del provvedimento e quindi hanno ottenuto il via libera anche della Lega, principale sponsor del ddl.