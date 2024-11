Ilrestodelcarlino.it - Un albero per ogni nato del 2023: a Monteschiantello 530 piante

Fano, 27 novembre 2024 – Ben 530 nuovi alberi. Uno perdel. E’ così che Fano ha celebrato ieri mattina ala Festa degli alberi con la partecipazione degli alunni della scuola elementare Decio Raggi che si sono messi in gioco in prima persona per allestire il prmino nucleo del ’loro’ boschetto, a beneficio di tutta la città. L’iniziativa, realizzata dal Comune in collaborazione con Legambiente e Ami, ha infatti proprio l’obiettivo di valorizzare il patrimonio naturale della città. A gestire lesarà Legambiente non solo nella fase della piantumazione, ma in quella della manutenzione e del monitoraggio nel tempo. “piantato è una promessa per il futuro – ha commentato il sindaco Luca Serfilippi – un segno tangibile dell’impegno della nostra amministrazione per l’ambiente e la qualità della vita della comunità.