Turismo in Italia 2023 da record | dati Istat classifica città e regioni

Per ilinilè stato un anno da. Lo certificano i, che ha anche stilato unadellecon Roma sempre in vetta tra le mete preferite dai visitatori stranieri. Tra le, invece, svetta il Veneto.Oltre 447 milioni di presenzeCon 133,6 milioni di arrivi e 447,2 milioni di presenze negli esercizi ricettivi, nell’supera i livelli raggiunti nel 2019 e segna un nuovo picco assoluto, fa sapere l’nel suo rapporto sulinnel, diffuso oggi. Nel 2019 si era arrivati a 131,4 milioni di arrivi e 436,7 milioni di presenze. Rispetto al 2022 i flussi turistici sono aumentati del 12,8% in termini di arrivi (+15,1 milioni di persone registrate negli esercizi ricettivi) e dell’8,5% in termini di presenze (+35,2 milioni di pernottamenti).