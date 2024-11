Liberoquotidiano.it - Spagna: Sanchez, 'totalmente disponibile a commissione inchiesta su inondazioni'

Leggi su Liberoquotidiano.it

Madrid, 27 nov. (Adnkronos/Afp) - Il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez si è detto "" alla creazione in Parlamento di unad'sulle mortaliche hanno devastato il sud-est dellail 29 ottobre.“Siamo completamente aperti alla creazione di unad'all'interno del Congresso dei Deputati per affrontare questo problema”, ha dichiarato Sánchez di fronte al Parlamento: "Vi assicuro che il mio governo renderà disponibili tutte le informazioni di cui è in possesso".