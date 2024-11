Ilgiorno.it - Sorico, camion si schianta contro il Ponte del Passo. Bloccato l’unico collegamento tra i due lati del lago di Como

, 27 novembre 2024 –delchiuso aa causa di un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante, il cui autista ha perso illlondosila balaustra del, unicotra i duedeldi, lecchese e comasco, e crocevia con anche il territorio di Sondrio. L’incidente è avvenuto poco prima delle 14.30. Sul posto sono intervenute e due squadre dei vigili del fuoco di Morbegno, con la gru inviata dal comando di Sondrio e le squadre di Dongo. Questi ultimi sono intervenuti anche con una imbarcazione per collocare in acqua barriere galleggianti e disgreganti chimici, per garantire il contenimento dei fluidi persi dalnell'impatto, fonte di inquinamento del fiume Mera sottostante. In posto anche il funzionario di servizio dei vigili del fuoco per valutare i danni segnaal