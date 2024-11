Laprimapagina.it - Si è suicidata la donna di Sersale mamma della bambina di 7 anni caduta da una finestra a Botricello

Leggi su Laprimapagina.it

unadi 7dal balcone ed è in gravi condizioni. La madre non ha retto al dolore e si èin ospedale. Ladi 7versa in gravi condizioni dopo esseredal secondo piano di una casa famiglia di. Laè stata soccorsa sul posto e poi trasferita in codice rosso presso l’ospedale di Catanzaro. Laera ospitestruttura insieme alla madre. Entrambe sono originarie di, un comune vicino sempreprovincia di Catanzaro.Attorno alle 10 di mercoledì mattina la piccola sarebbeda unaposta al secondo piano dell’immobile. Immediato l’intervento dei soccorsi sul posto, prima con l’arrivo di una ambulanza e dei Carabinieri, poi con l’elisoccorso. Ma, dopo avere intubato la piccola, i sanitari hanno preferito procedere con il trasporto verso l’ospedale in ambulanza scortata dai militari dell’Arma per consentire di giungere prima presso il nosocomio.