Rompipallone.it - Serie A, sceicchi pronti a comprare il club: fissata la deadline

Leggi su Rompipallone.it

Quante volte si è sentito parlare di ricche proprietà saudite pronte ad investire in Italia, facendo letteralmente sognare i tifosi, per le cifre che poi conseguono sul calciomercato. C’è un, tra quelli storici inA, che dopo una gestione durata quasi vent’anni, potrebbe cambiare il proprio numero uno, proprio per l’acquisizione del titolo da parte di una delle più ricche società saudite.Un fondo dall’Arabia Saudita, spiegano da Il Corriere dello Sport, sarebbe pronto a prelevare ilitaliano inA, dando la possibilità sull’uscita di scena da parte del patron che pare abbia problemi nella gestione tra i tifosi che contestano e un mercato che poi, attraverso gli investimenti dall’Arabia Saudita, cambierà ogni cosa.inA, pronto il passaggio di consegne su uno storicoitalianoSono voci concrete quelle che vedono il cambio di proprietà inA, dopo i rumors che erano circolati sul passaggio delai proprietari della Red Bull che, dopo aver investito in tutta Europa, eranoa prendere anche ilitaliano.