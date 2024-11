Lanazione.it - Serata di Premiazione al Teatro Moderno di Tegoleto

Arezzo, 27 novembre 2024 – Per ladidel XXV Concorso diAmatoriale, domenica 1 dicembre, alle ore 16, presso ildi, la Compagnia Teatrale G.T. Tempo e la Compagnia Teatrale Maskere di Corugate (Mi) porteranno in scena “Il Dio della carneficina” di Yasmina Reza per la regia di Nadia Bruno. Il Dio della carneficina è uno dei testi teatrali più famosi di Yasmina Reza, reso celebre anche dalla trasposizione cinematografica di Roman Polanski. In un bel salotto borghese due rispettabili coppie di genitori si incontrano per parlare civilmente del litigio avvenuto tra i rispettivi figli durante un pomeriggio di giochi ai giardinetti. L’iniziale clima cortese e civile ben presto lascia posto agli istinti più bassi. I quattro adulti si ritroveranno, loro malgrado, a scontrarsi violentemente, non solo a parole, in uno psicodramma ben scritto e coinvolgente, che lascerà lo spettatore senza parole.