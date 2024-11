Quifinanza.it - Sciopero trasporti 29 novembre, da Roma a Milano bus e metro fermi: orari e modalità

Leggi su Quifinanza.it

Nonostante i ripetuti tentativi del ministro dei Trasporto Matteo Salvini di evitare il blocco, firmando un’ordinanza di precettazione dello, venerdì 29logenerale si farà, come richiesto dai sindacati Cgil, Uil, Cobas Lavoro Privato, Cub, Sgb. Le motivazioni sono diverse, come sempre, dalla modifica alla Manovra di bilancio 2025 alla richiesta di aumento dei salari e delle pensioni, dall’aumento dei finanziamenti a sanità, istruzione, servizi pubblici all’investimento in politiche industriali.generale 292024Le discussioni tra le parti politiche e sindacali sono andati avanti per giorni e ieri pomeriggio, martedì 26, l’incontro al ministero delle Infrastrutture tra il ministro Matteo Salvini e le organizzazioni sindacali che hanno proclamato logenerale non ha permesso di trovare un accordo.